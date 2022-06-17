Зеленський про візит лідерів ЄС: "масштабні перспективи відкриваються для нашої держави"

Президент Володимир Зеленський заявив, що після візиту лідерів чотирьох держав ЄС до Києва 16 червня було зрозуміло, наскільки масштабні перспективи відкриваються і для України, і для всіх європейців.
Європейську силу та розвиток можна уявити справді потужними тільки з Україною.
Про це глава держави сказав у відеозверненні 17 червня.
"Під час вчорашнього візиту у Київ лідерів Франції, Німеччини, Румунії та Італії було зрозуміло, наскільки масштабні перспективи відкриваються і для нашої держави, і для всіх європейців, якщо будемо працювати й надалі разом. А сьогодні це розуміння стало ще чіткішим. Європейська сила, європейська самостійність і європейський розвиток можна уявити дійсно потужними тільки з Україною", – розповів президент.
Нагадаємо, 16 червня у Києві з візитом побували лідери Німеччини, Франції, Італії і Румунії, які заявили, що однозначно підтримають надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС.
Зрештою, Єврокомісія 17 червня рекомендувала країнам ЄС надати Україні статус кандидата.
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