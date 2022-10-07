Зеленський – про визнання окупації японських територій Росією: "справедливе та юридично бездоганне рішення"

Зеленський підкреслив, що від російської окупації потрібно звільнити всі захоплені нею території.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що рішення про підтримку позиції Японії щодо її Північних територій, які окупувала РФ, є справедливим та історичним.

Про це глава держави сказав у відеозверненні 7 жовтня.

"Сьогодні ухвалено важливе рішення. Справедливе. Юридично бездоганне. Історичне. Україна підтвердила свою повагу до суверенітету й територіальної цілісності Японії, включно з її Північними територіями, які поки що перебувають під російською окупацією. Сьогодні я підписав відповідний указ. Є відповідна заява Верховної Ради України. І ми закликаємо всіх у світі ухвалити аналогічні рішення. Росія не має жодного права на ці території. Всі у світі це добре знають. І треба нарешті діяти", – сказав Зеленський.

Президент підкреслив, що звільнивши від російської окупації всі землі, світ поверне повну силу міжнародного права.

"Треба звільняти від російської окупації всі землі, які окупанти намагаються залишити за собою. Лише так ми можемо повернути повну силу міжнародному праву. Статут ООН і весь комплекс договорів і конвенцій, на яких базується міжнародний правопорядок, працюватимуть лише тоді, коли окупанти програватимуть, а народи світу будуть захищені від будь-яких окупацій", – додав він.

За словами Зеленського, звільнення усіх захоплених РФ територій – лише питання часу.

"Цією війною проти України, проти міжнародного правопорядку, проти наших людей Росія поставила себе в умови, коли це тепер лише питання часу – реальне звільнення всього, що колись було захоплено й перебуває нині під контролем Кремля. Росія на своєму прикладі покаже всім потенційним агресорам світу, що загарбницька терористична війна в наш час – це шлях до послаблення та неминучої руйнації того, хто починає таку війну", – підкреслив глава держави.

Зеленський висловив впевненість, що справедливість буде відновлена і агресор програє.

"Агресор повинен програти. Так і буде. Щоб такі війни більше не повторювались і щоб мир був дійсно довгостроковим. Нічого не має залишитися загарбникам. Вірю: і для наших партнерів справедливість буде відновлена", – підсумував він.

Окупація Курильських островів: що відомо про японсько-російський конфлікт

Сьогодні Курильські острови адміністративно належать до Сахалінської області Росії. Проте Японія не згодна з таким поділом територій і вважає острови своєю північною територією, яку СРСР захопив у Другій світовій війні.

Варто зазначити, що острови мають важливе економічне значення. Зокрема, на шельфі Охотського моря є великі поклади вуглеводнів, а також надзвичайно рідкісного металу ренію, який використовують у ракетній техніці та авіабудуванні.

Наприкінці квітня цього року Японія вперше від 2003 року назвала Курильські острови незаконно окупованими Росією. Поштовхом до цього стала війна Росії в Україні, яку Японія суворо засудила.

Це сталося після того, як Росія заявила, що більше не вестиме переговори з Японією щодо мирного договору про південні Курильські острови.