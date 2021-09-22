Зеленський про замах на вбивство Шефіра: Це реакція на реальні зміни в державі

Зеленський про замах на вбивство Шефіра: Це реакція на реальні зміни в державі

За словами глави держави, таких кроків щодо близьких людей президента навіть у дуже складний час після 2014 року не було.

Ймовірна версія замаху на Сергія Шефіра - реакція різних політико-фінансових груп на курс і діяльність президентської команди щодо обмеження їх впливу в Україні.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив у Нью-Йорку в середу, 22 вересня, в коментарі телеканалу "Дом".

"Таких кроків щодо близьких людей президента навіть у дуже складний час після 2014 року не було. Тобто це свідчить про реакцію на реальні зміни в державі, які ми хочемо робити. І навіть те, що нам ще не вдалося, - цей напрям ми обрали правильно. Це свідчить про те, що якщо раніше все контролювали різні групи, то сьогодні з їхніх рук це йде. Тому я вважаю, що це одна з можливих версій того, що, на жаль, сталося", - сказав Зеленський.

Водночас глава держави наголосив, що не має наміру їх звинувачувати.

"Очікуватимемо слідства", - резюмував президент.

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За словами Зеленського, правоохоронці шукатимуть безпосередніх виконавців замаху на вбивство Шефіра. "Я не можу сказати з упевненістю, що знайдуть. Я думаю, що робитимуть усе, щоб знайти... Наразі, мені здається, правоохоронні органи набагато відкритіше працюють, і для суспільства зокрема, тому жодних залякувань. Просто потрібно зробити свою роботу і відповідні висновки", - сказав він.

Президент також сказав, що розцінює замах на Шефіра як тиск безпосередньо на нього.

"Для мене важлива ситуація, що склалася, - і навіть не через те, що це мій товариш, хоча це мій дуже теплий і близький друг - що в принципі в наш сучасний час знаходять саме такі спроби, такі кроки, щоб впливати. Впливати на мене неможливо", - наголосив він.

Нагадаємо:

Президент Володимир Зеленський зробив заяву щодо замаху на свого помічника, наголосивши, що інцидент не вплине на обраний його командою курс. Зеленський зауважив, що невідомі обстріляли авто не просто його помічника, а близького друга. "Вважається, що це був замах на вбивство", - наголосив він. За словами президента, йому поки не відомо, хто за цим стоїть.

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