Зеленський – про заяву РФ щодо гарантій безпеки: "Показує, якого провалу зазнала російська агресія"

252 дні тому Росія вимагала гарантій безпеки від США, а тепер – від України.

Президент Володимир Зеленський прокоментував заяви Кремля про те, що Росія вимагала гарантій безпеки від України, і заявив про разючі зміни.

Про це глава держави сказав у відеозверненні 2 листопада.

"Сьогодні в Кремлі розказують, що вони вимагали гарантій безпеки від України. Варто на мить зупинитись, щоб обдумати такі їхні заяви. 252 дні тому Росія вимагала гарантій безпеки від Сполучених Штатів Америки. Після восьми місяців російської так званої "спеціальної операції" в Кремлі вимагають гарантій безпеки від України", – зауважив Зеленський.

​Він назвав це "справді разючими змінами".

"Це показує і те, якого провалу зазнала російська агресія, і те, наскільки ми з вами міцні, коли зберігаємо єдність. Мільйони українців і українок, які воюють і працюють заради нашої свободи. І мільйони людей по всьому світу, які допомагають нам протистояти російському терору", – сказав президент.

​Він переконаний, що "разом ми забезпечимо поразку держави-терориста та її покарання за терор. І гарантуємо, що вся Україна є і буде вільною".

Нагадаємо, у Міноборони Росії заявили про вихід із "зернової угоди" після атак, здійснених 29 жовтня на кораблі Чорноморського флоту РФ в окупованому Севастополі. У відомстві вигадали, що атаки були завдані з українських суден із зерном.

Незважаючи на позицію країни-агресорки, Україна разом з ООН і Туреччиною погодили рух 14 суден у Чорному морі.

Вже 2 листопада російський диктатор Володимир Путін заявив про повернення РФ до "зернової угоди", але "зберігає право вийти з неї, якщо Україна порушить свої зобов'язання щодо гарантій безпеки".

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