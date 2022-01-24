Зеленський продовжує бути лідером електоральних симпатій: оновлений президентський рейтинг

У грудні чинного главу державу готові були підтримати 27,1%.

Володимир Зеленський продовжує очолювати президентський рейтинг. Його підтримують 23,5% серед тих, хто визначився з вибором (17,4% серед усіх респондентів).

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Про це повідомляє Київський міжнародний інститут соціології (КМІС), посилаючись на результати проведеного упродовж 20-21 січня 2022 року всеукраїнського опитування громадської думки.

На другому місці - Петро Порошенко, за якого проголосували б 20,9% серед тих, хто визначився з вибором.

"Різниця у підтримці цих кандидатів у межах статистичної похибки, тобто формально вони "ділять" перше місце", - зазначили соціологи.

Далі йдуть Юлія Тимошенко (11,8%), Ігор Смешко (9,6%), Юрій Бойко (9,3%). Інші кандидати мають нижчу підтримку. Згідно з даними опитування, 10,2% громадян наразі не визначилися з вибором, ще 13,8% не голосували б за жодного з переліку, а 1,7% - взагалі не пішли б на вибори.

"Порівняно з груднем 2021 року серед респондентів, які визначилися з вибором, з 16,7% до 20,9% зросла підтримка Петра Порошенка. Також простежується ріст підтримки Ігоря Смешка (з 6,8% до 9,6%). Водночас простежується зниження підтримки Дмитра Разумкова (з 8,1% до 5%) і Олега Тягнибока (з 3,1% до 1,1%)", - зазначається у результатах опитування.

У ході дослідження опитано 1205 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим та тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей. Статистична похибка вибірки не перевищує 5%.

Нагадаємо, згідно з результатами опитування, проведеного КМІС 3-11 грудня 2021 року, за Зеленського проголосували б 20,2% серед усіх респондентів і 27,1% серед тих, хто визначився з вибором. Тобто за місяць підтримка чинного президента знизилися на 3,6%.

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