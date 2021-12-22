Зеленський продовжує бути лідером симпатій серед виборців: оновлений президентський рейтинг

За тиждень підтримка чинного глави держави зросла на 0,7%.

Чинний президент України Володимир Зеленський продовжує бути лідером президентського рейтингу.

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Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" 16-18 грудня.

Так, якби найближчим часом відбулися вибори президента, то за Зеленського проголосували б 24,2% (серед тих, хто голосуватиме та визначився з вибором). Варто зазначити, що за тиждень рейтинг чинного президента зріс на 0,7%, оскільки згідно з попереднім опитуванням, проведеним 6-8 грудня, за його кандидатуру готові були віддати свої голоси 23,5%.

Водночас 13,7% (тиждень тому було - 13,4%) підтримали б Петра Порошенка, 9,6% (було 9,9%) – Юлію Тимошенко, 9,2% (було 9,3%) – Юрія Бойка, 6,9% – Євгенія Мураєва, 6,8% (було 7,5%) – Дмитра Разумкова, 6,7% – Ігоря Смешка, 6,2% – Володимира Гройсмана, 3,1% – Олега Ляшка.

Рейтинги інших кандидатів – менш як 3%.

Нагадаємо, згідно з попереднім опитуванням "Рейтингу" за 14-16 грудня, чинний президент також продовжує очолювати і рейтинг довіри українців до політиків. Так, Зеленському довіряють 38% опитаних, не довіряють – 61%. Рівень довіри до чинного президента стабільний і не змінився за місяць, оскільки за результатами опитування, проведеного 10-13 листопада, йому також довіряло 38%, а не довіряло - 59%.

Соціологічна група "Рейтинг" провела опитування 16-18 грудня. Було опитано методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп`ютера) 2,5 тис. респондентів в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Похибка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0%.