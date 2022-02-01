Зеленський продовжує бути лідером у президентському рейтингу - свіже опитування

Наступні президентські вибори в Україні відбудуться 2024 року.

Чинний голова держави Володимир Зеленський продовжує очолювати президентський рейтинг. Його готові підтримати 26% серед тих, хто визначився з вибором.

Про це свідчить нове опитування, проведене соціологічною службою Центру Разумкова від 28 до 31 січня 2022 року.

Так, якби вибори президента України відбувалися наступної неділі, то найбільше голосів у першому турі отримали б чинний очільник України Володимир Зеленський. 17,4% усіх опитаних або 26,0% тих, хто має намір взяти участь у виборах і визначився з вибором.

Наступним йде п'ятий президент України та чинний нардеп Петро Порошенко. Серед усіх опитаних за нього готові віддати голоси 16,2% та 24,2% тих, хто визначився з вибором. Закриває трійку лідерів Юлія Тимошенко - 6,9% усіх опитаних або 10,3% відповідно.

За Дмитра Разумкова готові голосувати 5,5% та 8,2% відповідно. По 4,7% усіх респондентів або по 7,0% тих, хто має намір взяти участь у виборах і визначився з вибором проголосували б за Юрія Бойка та Євгена Мураєва. За Ігоря Смешка готові проголосувати 3,6% усіх опитаних або 5,4% тих, хто має намір взяти участь у виборах і визначився з вибором, за Володимира Гройсмана - 2,1% та 3,1% відповідно, за Олега Ляшка - 1,3% та 2,0% відповідно, за Віктора Медведчука - 1,1% та 1,6% відповідно, за Олега Тягнибока - 0,6% та 0,9% відповідно.

"Порівняно з жовтнем 2021 року статистично значимо зросли рейтинги П.Порошенка (з 12,7% до 16,2% усіх опитаних) та Ю.Тимошенко (з 5,0% до 6,9%), а також знизився рейтинг В.Гройсмана (з 4,1% до 2,1%)", - йдеться у повідомленні.

Водночас 62,5% опитаних не підтримують ідеї, щоб Володимир Зеленський балотувався на другий президентський термін на виборах у 2024 році. Підтримали б балотування Зеленського на другий президентський термін 18,6% респондентів. Важко відповісти - 6,9% опитаних.

Зазначимо, згідно з результатами опитування, проведеного КМІС 20-21 січня 2022 року, за Зеленського проголосували 23,5% серед тих, хто визначився з вибором та 17,4% серед усіх респондентів. Тобто за півтора тижня рейтинг Зеленського зріс на 2,5% серед тих, хто визначився з вибором.

Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова. Опитано 1206 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою. Теоретична похибка не перевищує 2,9% з імовірністю 0,95.

Читайте також: