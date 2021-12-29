Зеленський продовжує лідирувати у президентському рейтингу - опитування

На другому місці Порошенко.

Чинний глава держави Володимир Зеленський залишається лідером електоральних симпатій українців.

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Про це свідчать дані загальнонаціонального опитування, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова 17-22 грудня 2021 року.

Перший тур президентських виборів

Так, якби найближчим часом відбувалися президентські вибори, найбільше голосів у першому турі отримав би саме Зеленський (17,5% усіх опитаних або 24% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме).

На другому місці експерзидент Петро Порошенко. За нього мають намір проголосувати відповідно 11% і 16% опитаних, за Юлію Тимошенко ˗ відповідно 8% і 10%, за Юрія Бойка − відповідно 7,5% і 9%, за Дмитра Разумкова ˗ відповідно 7% і 9%, за Ігоря Смешка ˗ відповідно 5% і 6%, за Євгена Мураєва ˗ відповідно 5% і 6%, за Володимира Гройсмана ˗ відповідно 3,5% і 5%, за Сергія Притулу ˗ відповідно 2% і 3%, за Олега Ляшка ˗ відповідно 2% і 2%, %, за Романа Кошулинського ˗ відповідно 1,5% і 2%, за Анатолія Гриценка ˗ відповідно 1% і 2%, за Віталія Кличка ˗ відповідно 1% і 1%.

"Порівняно з листопадом 2021 року на статистично значущому рівні зросла електоральна підтримка Дмитра Разумкова (з 5,5% до 7% серед усіх опитаних) та Євгена Мураєва (з 4% до 5%), рівень електоральної підтримки інших кандидатів у першому турі на статистично значущому рівні не змінився", - йдеться у дослідженні.

Другий тур президентських виборів

Володимир Зеленський у разі електорального суперництва у другому турі з Петром Порошенком отримав би 23% голосів усіх опитаних або 50% голосів тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме, Порошенко ˗ відповідно 23% і 50%.

У разі виходу до другого туру Володимира Зеленського та Юрія Бойка за чинного президента проголосували би 26% усіх опитаних або 63% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме, за Юрія Бойка ˗ відповідно 17% і 37%.

У разі виходу до другого туру Володимира Зеленського та Дмитра Разумкова, за Зеленського проголосували би 22% усіх опитаних або 44% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме, за Разумкова ˗ відповідно 30% і 56%.

У разі виходу до другого туру Володимира Зеленського і Юлії Тимошенко за Зеленського проголосували би 24% усіх опитаних або 53,5% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме, за Тимошенко ˗ відповідно 22% і 46,5%.

Загальнонаціональне дослідження проведено Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова з 17 по 22 грудня 2021 року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Опитано 2018 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки – 2,3%.

Нагадаємо, згідно з останніми соціологічними дослідженнями групи "Рейтинг", проведеними 14-16 грудня цього року, Зеленський продовжує очолювати рейтинг симпатій серед українських виборців. Так, йому довіряють 38% опитаних, не довіряють – 61%. Рівень довіри до чинного президента стабільний і не змінився за місяць, оскільки за результатами попереднього опитування, проведеного 10-13 листопада, йому також довіряло 38%, а не довіряло - 59%.