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Зеленський продовжує лідирувати у президентському рейтингу - опитування

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Зеленський продовжує лідирувати у президентському рейтингу - опитування

Право на владу

На другому місці Порошенко.

Чинний глава держави Володимир Зеленський залишається лідером електоральних симпатій українців.

Про це свідчать дані загальнонаціонального опитування, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова 17-22 грудня 2021 року.

Перший тур президентських виборів

Так, якби найближчим часом відбувалися президентські вибори, найбільше голосів у першому турі отримав би саме Зеленський (17,5% усіх опитаних або 24% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме).

На другому місці експерзидент Петро Порошенко. За нього мають намір проголосувати відповідно 11% і 16% опитаних, за Юлію Тимошенко ˗ відповідно 8% і 10%, за Юрія Бойка − відповідно 7,5% і  9%, за Дмитра Разумкова ˗ відповідно 7% і 9%, за Ігоря Смешка ˗ відповідно  5% і 6%, за Євгена Мураєва ˗ відповідно 5% і 6%, за Володимира Гройсмана ˗ відповідно 3,5% і 5%, за Сергія Притулу ˗ відповідно 2% і 3%, за Олега Ляшка ˗ відповідно 2% і 2%, %, за Романа Кошулинського ˗ відповідно  1,5% і 2%, за Анатолія Гриценка ˗ відповідно 1% і 2%, за Віталія Кличка ˗ відповідно 1% і 1%.

"Порівняно з листопадом 2021 року на статистично значущому рівні зросла електоральна підтримка Дмитра Разумкова (з 5,5% до 7% серед усіх опитаних) та  Євгена Мураєва (з 4% до 5%), рівень електоральної підтримки інших кандидатів у першому турі на статистично значущому рівні не змінився", - йдеться у дослідженні.

Другий тур президентських виборів

  • Володимир Зеленський у разі електорального суперництва у другому турі з Петром Порошенком отримав би 23% голосів усіх опитаних або 50% голосів тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме, Порошенко ˗ відповідно 23% і 50%.
  • У разі виходу до другого туру Володимира Зеленського та Юрія Бойка за чинного президента проголосували би 26% усіх опитаних або 63% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме, за Юрія Бойка ˗ відповідно 17% і 37%. 
  • У разі виходу до другого туру Володимира Зеленського та Дмитра Разумкова, за Зеленського проголосували би 22% усіх опитаних або 44% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме, за Разумкова ˗ відповідно 30% і 56%. 
  • У разі виходу до другого туру Володимира Зеленського і Юлії Тимошенко за Зеленського проголосували би 24% усіх опитаних або 53,5% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме, за Тимошенко ˗ відповідно 22% і 46,5%. 

Загальнонаціональне дослідження проведено Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва  спільно з соціологічною службою Центру Разумкова з 17 по 22 грудня 2021 року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Опитано 2018 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки – 2,3%.

Нагадаємо, згідно з останніми соціологічними дослідженнями групи "Рейтинг", проведеними 14-16 грудня цього року, Зеленський продовжує очолювати рейтинг симпатій серед українських виборців. Так, йому довіряють 38% опитаних, не довіряють – 61%. Рівень довіри до чинного президента стабільний і не змінився за місяць, оскільки за результатами попереднього опитування, проведеного 10-13 листопада, йому також довіряло 38%, а не довіряло - 59%.

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