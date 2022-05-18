Зеленський продовжує збирати якнайбільшу міжнародну аудиторію для України, щоб її підтримували на всіх рівнях

Зеленський продовжує збирати якнайбільшу міжнародну аудиторію для України, щоб її підтримували на всіх рівнях

"Інформаційний тиск, дипломатичний, а також культурний – ось що нам треба", - сказав президент.

Президент України Володимир Зеленський розповів про міжнародну підтримку України.

Про це йшлося у зверненні до української нації.

"Продовжую збирати якнайбільшу міжнародну аудиторію для України. Щоб нашу державу підтримували на всіх рівнях. І щоб на всіх рівнях тиснули на Росію. Інформаційний тиск, дипломатичний, а також культурний – ось що нам треба. Щоб, як і в часи Другої світової війни, боротьба за свободу могла спиратися зокрема й на силу мистецтва", - сказав глава держави.

"Тому сьогодні, під час церемонії відкриття Каннського кінофестивалю, звернувся до світової кінематографічної спільноти. І нагадав, що зараз, як і в 1940-х роках, потрібно сміливо, відкрито захищати свободу й боротися з диктатурою. Саме зараз цей час. Коли мова кіно може й повинна стати мовою боротьби за свободу", - резюмував український президент.

Нагадаємо, 13 травня Зеленський у відповідь на спроби Макрона знайти якийсь дипломатичний вихід для президента РФ заявив, що Україна не поступиться територією, щоб "зберегти обличчя Путіну".

Раніше президент Франції підтвердив, що заявку України про вступ до ЄС розглянуть у червні.

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