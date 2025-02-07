Категорія
Політика
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Зеленський прокоментував майбутні зустрічі з командою Трампа

Зеленський прокоментував майбутні зустрічі з командою Трампа

Президент Володимир Зеленський розповів про підготовку переговорів з американською стороною для наближення миру

Метою цих зусиль є наближення міцного і тривалого миру.

Україна та США активізують дипломатичну співпрацю. Найближчими тижнями заплановані переговори на найвищому рівні та робота команд обох країн для забезпечення ефективних рішень.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у Telegram.

"Наступні тижні можуть бути дуже насиченими в дипломатії, і ми зробимо все необхідне, щоб цей час був ефективним і продуктивним", – зазначив президент.

Він додав, що українські та американські представники вже опрацьовують деталі майбутніх переговорів.

"Ми завжди цінуємо співпрацю з президентом Трампом", – додав Зеленський.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що може зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським уже наступного тижня.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація