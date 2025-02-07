Зеленський прокоментував майбутні зустрічі з командою Трампа

Метою цих зусиль є наближення міцного і тривалого миру.

Україна та США активізують дипломатичну співпрацю. Найближчими тижнями заплановані переговори на найвищому рівні та робота команд обох країн для забезпечення ефективних рішень.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у Telegram.

"Наступні тижні можуть бути дуже насиченими в дипломатії, і ми зробимо все необхідне, щоб цей час був ефективним і продуктивним", – зазначив президент.

Він додав, що українські та американські представники вже опрацьовують деталі майбутніх переговорів.

"Ми завжди цінуємо співпрацю з президентом Трампом", – додав Зеленський.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що може зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським уже наступного тижня.

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