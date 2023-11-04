Зеленський прокоментував можливість переговорів з Росією

Український президент запевнив, що ніхто з міжнародних партнерів тепер не спонукає його до мирних переговорів з державою-агресоркою.

У суботу, 4 листопада, президент України Володимир Зеленський заявив, що в української влади немає намірів сідати за стіл переговорів з Росією і з цього приводу з боку західних партнерів на нього не чиниться жодного тиску.

Заяву українського лідера в Києві на пресконференції з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн цитує “Інтерфакс-Україна”.

“Ніхто не тисне на мене сьогодні. Усе це було на початку війни і до війни. На сьогодні ніхто не тисне з лідерів ЄС, Сполучених Штатів", - запевнив він.

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Володимир Зеленський стверджує, що його ставлення до мирних переговорів з Росією “збігається зі ставленням українського суспільства”.

"Щоб ми зараз сіли з Росією, розмовляли і щось їй віддавали - не буде такого", - заявив президент.

Раніше видання NBC з посиланням на власні джерела повідомило, що США та Європа нібито почали обговорювати з Києвом можливі мирні переговори з Росією і те, від чого Україні доведеться відмовитись для досягнення домовленості.

Нагадаємо, міністр оборони РФ Сергій Шойгу декілька днів тому заявив, що РФ нібито готова до переговорів про "постконфліктне врегулювання кризи в Україні" та про подальше "співіснування" із Заходом. Ще раніше про необхідність переговорів заявляв очільник МЗС РФ Сергій Лавров.

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