"Не впевнений, що Путін живий": Зеленський прокоментував можливість мирних переговорів з очільником Кремля

Президент Володимир Зеленський прокоментував можливість проведення мирних переговорів між Україною та РФ.

Про це він сказав у відеозверненні під час Українського сніданку в Давосі 19 січня.

Зокрема, глава української держави заявив, що наразі не розуміє, з ким він повинен сідати за стіл переговорів і не впевнений, що лідер РФ Володимир Путін взагалі живий.

"Це не кіно, щоб очікувати початок сеансу. Це велика трагедія. Ми не можемо так просто ставитися, що це просто мирні перемовини. Перемовини про що. Мирні перемовини - це не мир. Його треба усвідомлювати сторонам. Ми три роки, я думаю, що більше, але тим не менш, коли я став президентом, ми точно робили все, щоб ми могли дипломатією звільнити наші землі. Хтось не хотів, хтось не мав часу, хтось не вірив, хтось висував умови. Таких хтось було дуже багато з центром у Москві. Сьогодні я не розумію, про що говорити і з ким говорити. Я не впевнений, що той президент Росії, який іноді з'являється на хромакеї, я не зовсім розумію, що це він є. Я не зовсім до кінця розумію, що він живий, що він ухвалює рішення. Хто там ухвалює рішення, що за коло осіб", - наголосив Зеленський.

Він додав, що наразі не розуміє, з ким Україна має справу.

"Я не зовсім розумію, як можна пообіцяти європейським лідерам одне, а наступного дня почати повномасштабне вторгнення у державу. Я просто не зовсім розумію, з ким ми маємо справу", - зазначив президент.

Нагадаємо, що нещодавно прессекретар очільника Кремля Дмитро Пєсков заявив, що перспектива мирних переговорів з Україною наразі відсутня. Як причина, вони знову звинувачують українську сторону. Точніше - законодавство.

За його словами, нібито українські закони забороняють вести діалог із країною-агресоркою - з Росією. Не забув речник Путіна згадати ще й країни Заходу.

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