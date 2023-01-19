Зеленський прокоментував публікацію NYT про наміри США допомогти Україні атакувати Крим

Глава України також наголосив, що між Україною та Росією велика прірва.

Президент Володимир Зеленський прокоментував статтю видання The New York Times про те, що у США налаштовані допомогти Україні атакувати цілі Росії в Криму.

Про це він сказав у відеозверненні під час Українського сніданку в Давосі 19 січня.

"Звільнення Криму - це не намір, це наша земля. Наша ціль - деокупувати всі наші території. Крим є нашою територією, це наше море і наші гори. Дайте нам вашу зброю, ми повернемо наш Крим", - наголосив Зеленський.

Він також зазначив, що Росія може добровільно покинути окуповані території України для збереження життів своїх громадян.

"Є ще можливість у РФ вийти з цієї території і з усієї території, яку вони, починаючи від 2014 року, окупували. Ніхто не каже, що можна повернути відносини, але можна зберегти їхні людей, життя їхніх громадян", - наголосив президент України.

Деокупація Криму

Нагадаємо, раніше видання The New York Times із посиланням на кількох анонімних офіційних осіб зі США написало, що адміністрація президента США Джо Байдена починає визнавати, що Україні може знадобитися сила для завдавання удару по російських цілях у Криму, навіть якщо такий крок збільшить ризик ескалації.

Видання зазначає, що зараз адміністрація Байдена розглядає один із найсміливіших своїх кроків – допомогу Україні атакувати Крим, який президент РФ Володимир Путін "розглядає як невід’ємну частину свого прагнення відновити минулу російську славу".

Водночас президент США поки не готовий надати Україні ракетні комплекси великої дальності, які їй знадобляться для атаки на російські об’єкти на півострові.

Варто також зазначити, що прогнозами української розвідки та українських і західних військових, звільнення Криму має відбутися цього року. Так, очільник української розвідки Кирило Буданов заявляв, що Крим буде повернуто під контроль України комбінованим шляхом – військовою силою та дипломатією. За його прогнозами, це станеться 2023 року.

Про те, що Крим вдасться звільнити до кінця серпня 2023 року, говорив і екскомандувач військами США в Європі, генерал Бен Годжес.

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