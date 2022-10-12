Зеленський прокоментував результати "Рамштайну" та назвав завдання для Європи

Допомога Україні із захистом неба – це одне з найвагоміших гуманітарних завдань для Європи нашого часу.

Президент України Володимир Зеленський назвав зустріч у форматі "Рамштайн" 12 жовтня доволі продуктивною.

Про це глава держави сказав у вечірньому відеозверненні.

"Сьогодні відбулося чергове засідання у форматі оборонного "Рамштайну". Доволі продуктивне. Передусім обговорювали надання нашій державі систем протиповітряної й протиракетної оборони", – сказав Зеленський.

"Чим більш зухвалим і жорстоким стає російський терор, тим очевидніше для світу, що допомога Україні із захистом неба – це одне з найвагоміших гуманітарних завдань для Європи нашого часу", – наголосив президент.

Він додав, що вірить у те, що це завдання вдасться вирішити.

Зеленський також подякував тим партнерам, які вже вирішили посилити саме таку підтримку України – підтримку для ефективного захисту у\в повітрі.

Що відомо про шостий "Рамштайн"

Близько 50 очільників оборонних відомств країн-членів НАТО провели вже шосту зустріч у форматі "Рамштайн" 12 жовтня у Брюсселі. Головна тема – надання Україні систем протиповітряної та протиракетної оборони.

Так, на засіданні очільниця Міноборони Нідерландів Кайса Оллонгрен оголосила про передавання Україні додаткових зенітних ракет вартістю 15 млн євро.

А німецьке оборонне відомство пообіцяло передати Україні найближчими тижнями САУ Panzerhaubitze 2000 та РСЗВ MARSII.

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що союзники України в межах формату "Рамштайн" продовжать підвищувати оборонні можливості держави для боротьби з російською агресією.

Читайте також: