Зеленський прокоментував рішення ПАРЄ про терористичний режим Росії: "Терору треба відповідати силою"

Зеленський заявив, що з цією терористичною групою, яка привласнила собі Росію та розвʼязала найстрашнішу за 80 років війну в Європі, нема про що говорити.

Президент України Володимир Зеленський схвально відреагував на рішення ПАРЄ, яким вона оголосила Росію терористичним режимом.

Про це глава держави сказав у відеозверненні 13 жовтня.

"Маємо потужний відгук від ПАРЄ – це перша міжнародна організація, яка визначила наявний в Росії режим як терористичний. Дуже важливо, що це політичний сигнал. Сигнал усім державам-членам Ради Європи й усім державам світу, що з цією терористичною групою, яка привласнила собі Росію та розвʼязала найстрашнішу за 80 років війну в Європі, немає про що говорити", – сказав Зеленський.

"Терору треба відповідати силою на всіх рівнях: і на полі бою, і санкціями, і юридично. Ми створимо спеціальний трибунал щодо злочину агресії Росії проти України і забезпечимо роботу спеціального компенсаційного механізму, щоб Росія своїми активами відповіла за цю війну", – додав він.

Нагадаємо, ПАРЄ 13 жовтня ухвалила резолюцію про визнання Росії терористичним режимом. Це перша міжнародна організація, яка визнала РФ державою-терористкою.

Зауважимо, як пояснив політолог Володимир Фесенко, США поки не оголошуватимуть Росію державою-спонсоркою тероризму через певні ризики для себе, зокрема – застосування тактичної ядерної зброї.

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