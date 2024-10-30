Зеленський прокоментував ситуацію з виборами в Грузії і назвав наступну жертву РФ

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія досягла своїх цілей у Грузії і тепер намагається зробити те саме в Молдові.

Про це він сказав в інтерв'ю представникам провідних ЗМІ країн Північної Європи 30 жовтня.

"Треба визнати, що на сьогодні в Грузії перемогла Росія. Вони забрали частину країни, потім змінили політику, уряд. І тепер там проросійський уряд. Їх вибір — дружба з РФ, а не ЄС", - наголосив глава держави.

За словами президента, подібний сценарій РФ намагається реалізувати в Молдові.

"Вони хочуть зробити те ж саме, і зроблять це за рік-два, якщо Захід не зупинить свої розмови про червоні лінії", - попередив Зеленський.

Нагадаємо, у штабі грузинської опозиції все, що відбувалося виборах до парламенту, називають не інакше як спецоперацією Кремля. До них доєднується і президентка. Саломе Зурабішвілі певна – результати голосування сфальсифікували, і закликає відстоювати своє право на справедливі вибори на площі Руставелі.

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