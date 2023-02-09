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Зеленський прокоментував свій візит до Франції: "Говорили про постачання Україні необхідної зброї"

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
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Зеленський прокоментував свій візит до Франції: "Говорили про постачання Україні необхідної зброї"

Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський прокоментував свій візит до Франції 8 лютого.

Глава держави зауважив, що з лідерами Франції та Німеччини він обговорив, зокрема, реалізацію формули миру, яка покликана забезпечити стійке припинення війни та справедливий мир.

Про це Зеленський написав у своєму телеграмі.

"Вчора разом з Президентом Франції Еммануелем Макроном і Федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцом обговорили можливості постачання Україні необхідної зброї, питання продовження економічної, політичної підтримки та посилення санкційної політики щодо держави-агресора", - написав президент.

Він додав, що лідери країн також поспілкувалися про реалізацію формули миру, яка "здатна забезпечити стійке припинення війни на справедливих умовах та з дотриманням норм міжнародного права".

© t.me/V_Zelenskiy_official
Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

"Великою честю для мене було отримати найвищу нагороду від Президента Франції – орден Почесного легіону. Це відзнака для всіх українців, всього нашого героїчного народу, нашого суспільства. Дякую!" - додав Зеленський.

Нагадаємо, зустріч президента України Володимира Зеленського та канцлера Федеративної Республіки Німеччина Олафа Шольца відбулася 8 лютого у Єлисейському палаці - резиденції французьких президентів.

Президент Франції Еммануель Макрон нагородив президента України Володимира Зеленського орденом Почесного легіону, який є найвищою нагородою у Франції, яку присуджує президент республіки за військові або цивільні заслуги.

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Дата публікації
Перегляди
791
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