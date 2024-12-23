Зеленський прокоментував візит Фіцо до Путіна і зробив застереження

Президент зауважив, що Москва надає значні знижки для Фіцо. Такі знижки не безкоштовні, за них Росії платять суверенітетом або тіньовими схемами.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на візит прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо до президента РФ Володимира Путіна. За словами українського лідера, це насправді велике питання безпеки як для Словаччини, так і для всієї Європи.

Про це Зеленський написав у Мережі.

Президент України звернув увагу, шо після зустрічі у Москві Фіцо та Путін не робили спільних заяв і не відповідали на запитання ЗМІ.

"Вони просто не можуть нічого публічно сказати про те, що обговорювали на зустрічі. Вони бояться реакції громадськості", – зазначив президент України.

Він також вказав, що Москва надає значні знижки для Фіцо, але платить за них Словаччина. Такі знижки не безкоштовні.

"За них (знижки – ред.) Росії платять суверенітетом або тіньовими схемами. Це має зацікавити словацькі правоохоронні органи та спецслужби", – наголосив Зеленський.

За його словами, подробиці такого фінансування були розкриті під час нещодавньої зустрічі європейських лідерів у Брюсселі.

"Лідери зауважили, що пан Фіцо не хоче брати участі в спільній європейській роботі над енергетичною незалежністю чи шукати заміну російському газу, а радше навпаки – хоче допомогти Росії витіснити американський газ та енергоресурси інших партнерів з Європи, а це значить, що він хоче допомогти Путіну заробляти гроші для фінансування війни та послабити Європу", – йдеться у заяві українського президента.

Він наголосив, що українці втрачають людей через розпочату Путіним війну, "і ми вважаємо, що така допомога Путіну є аморальною".

Зеленський також звернув увагу, що Фіцо навіть відмовився від компенсацій, які полегшили б перехідний період і допомогли позбутися залежності. За словами глави держави, словацький прем’єр зацікавлений саме в російському газі, вартість якого становить 500 млн дол. на рік. Інші прибутки приносить нафтова труба, яка проходить через територію України і дає ще 500 млн дол. на рік, "що допомагає панові Фіцо".

Президент України заявив про велике питання безпеки через співпрацю Фіцо з РФ.

"Отже, його ключова мета – вести справи з Росією, і саме це йому вигідно. Це насправді велике питання безпеки як для Словаччини, так і для всієї Європи. Чому цей лідер настільки залежний від Москви? Чим платять йому і чим він розплачується?" – резюмував Зеленський.

Нагадаємо, 22 грудня у Москві Фіцо провів зустріч із Путіним. Після цього премʼєр Словаччини сказав, що його "тривала розмова" з очільником Кремля була відповіддю на заяву Зеленського щодо "будь-якого транзиту газу" через Україну та санкцій проти ядерної програми РФ.

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