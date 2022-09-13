Зеленський прокоменував пакет рекомендацій від Єрмака - Расмуссена щодо гарантій безпеки

За словами президента, влада працює над тим, аби гарантами безпеки України стали "найсильніші суб’єкти вільного світу".

Президент Володимир Зеленський прокоментував пакет рекомендацій міжнародної групи під керівництвом Андрія Єрмака і Андерса Фога Расмуссена щодо гарантій безпеки для України.

Про це глава держави сказав у своєму традиційному відеозверненні увечері, 13 вересня.

За його словами, саме такі рекомендації мають увійти в основу майбутньої системи безпекових договорів, які зможуть гарантувати недопущення будь-якої війни проти України.

Президент зазначив, що влада працює над тим, аби гарантами безпеки України стали "найсильніші суб’єкти вільного світу".

"Щоб на багатосторонньому та двосторонньому рівні було детально визначено, хто, як і коли має реагувати, якщо виникне будь-яка загроза державній безпеці України. Реагувати санкціями, постачанням зброї, всією необхідною матеріальною та фінансовою підтримкою", – сказав він.

Головне, на думку Зеленського, це чіткі та юридично обов’язкові кроки, конкретні та вчасні дії, зокрема превентивні дії, спрямовані на недопущення війни та охолодження намірів агресора.

"Тобто все те, чого в нашої держави не було раніше й через що Росія перебувала в ілюзії, ніби їй може зійти з рук війна проти України.

Ми вже побудували разом з нашими партнерами потужну антивоєнну коаліцію, до якої входять десятки різних держав. А тепер працюємо над тим, щоб найпотужніші держави, які нам уже допомагають, стали й коаліцією миру, який триватиме постійно", – підсумував президент.

Раніше Володимир Зеленський запропонував конкретні кроки для подолання російського терору.

Читайте також: