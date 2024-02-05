Зеленський пропонує Раді подовжити мобілізацію та воєнний стан

Президент запропонував подовжити мобілізацію та воєнний стан до 14 травня 2024 року.

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти про подовження мобілізації та воєнного стану.

Про це свідчить інформація на сайті парламенту.

Зеленський вніс на розгляд Ради проєкт закону про затвердження указу президента "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" та проєкт закону про затвердження указу "Про продовження строку проведення загальної мобілізації".

Президент пропонує подовжити воєнний стан та мобілізацію на 90 днів, тобто до 14 травня.

Як повідомив нардеп Олексій Гончаренко, ці законопроєкти будуть розглянуті на найближчому засіданні парламенту.

Нагадаємо, 30 січня уряд зареєстрував у Раді новий законопроєкт про мобілізацію №10449. Українці знову шоковані деякими пунктами документа – деталі на ТСН.ua.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Мобілізація по-новому: в законопроєкті знайшли нові скандальні сюрпризи для чоловіків!

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