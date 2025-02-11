Зеленський пропонує США пріоритетний доступ до природних ресурсів України: подробиці

3 лютого Трамп зробив резонансну заяву про те, що його країна готова надавати Україні подальшу допомогу, якщо натомість отримає від Києва рідкісноземельні метали та "інші речі".

США можуть отримати пріоритетний доступ до українських природних ресурсів, зокрема до рідкісноземельних металів, які відіграють стратегічну роль у сучасній промисловості.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю виданню The Guardian.

За словами Зеленського, Україна має найбільші запаси урану та титану в Європі. Президент наголосив, що це "не в інтересах Сполучених Штатів", щоб такі ресурси опинилися під контролем Росії та потенційно потрапили до Північної Кореї, Китаю чи Ірану.

"Ми говоримо не тільки про безпеку, але й про гроші… Цінні природні ресурси, які ми можемо запропонувати нашим партнерам як нові можливості для інвестицій", – зазначив Зеленський.

Президент повідомив, що обговорив це питання з Дональдом Трампом у вересні 2024 року під час зустрічі в Нью-Йорку. Він планує повернутися з "детальнішим планом", який включатиме можливості для американських компаній як під час повоєнного відновлення України, так і у видобутку природних ресурсів.

Нагадаємо, американський лідер Дональд Трамп заявив, що Україна, власне, погодилася передати США рідкісноземельні метали на суму 500 млрд дол. Він пояснив, що це таке собі повернення коштів, спрямованих Вашингтоном на підтримку Києва.

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