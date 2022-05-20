Зеленський пропонує створити фонд конфіскованого російського майна для виплат компенсацій усім постраждалим від війни

Арештовані російські активи, які перебувають у юрисдикціях держав-партнерів, повинні бути конфіскованими та спрямованими у спецфонд.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що звернувся до міжнародних партнерів із пропозицією про створення спеціального фонду конфіскованих російських активів, з якого усі, хто постраждав від російської агресії, зможуть отримати відповідну компенсацію.

Про це він повідомив під час свого звернення увечері 20 травня.

За словами президента, це буде законний спосіб визнати те, що Росія повинна понести матеріальну відповідальність за скоєні нею злочини. Така позиція буде важливою не тільки в контексті цієї війни, розв'язаної Росією, але й у контексті будь-яких інших агресивних дій чи то Росії, чи то будь-якого іншого потенційного агресора.

"Ми пропонуємо державам-партнерам підписати багатосторонній договір і створити механізм, завдяки якому кожен і кожна, хто постраждав від дій російської армії, зможе отримати компенсацію своїх втрат", - зауважив український лідер.

На основі такого договору, стверджує президент, російські кошти та майно, які перебувають у юрисдикціях держав-партнерів, мають бути заарештовані або заморожені, а потім конфісковані й спрямовані у спеціально створений фонд для виплат постраждалим від війни. Таким чином усі, хто постраждав від російської агресії, зможуть отримати відповідну компенсацію.

"Це буде точно справедливо. І Росія відчує справжню вагу кожної ракети, кожної бомби й кожного снаряду, які вона випустила по Україні", - наголосив президент.

Зеленський зауважив, що запропонував міжнародним партнерам стати засновниками такого фонду, а також учасниками спеціальної міжнародної комісії, яка розглядатиме позови, тобто звернення як фізичних, так і юридичних осіб.

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“Зрозуміло, що виконання цього завдання не буде простим. Але насправді вже почалася дискусія про необхідність такої компенсації за рахунок російських активів. Світ уже про це говорить. Тож маємо зробити. І починаємо такий спеціальний діалог з нашими партнерами. Щоб агресор відчував, що війна здатна завдати максимальних збитків не комусь іншому, а саме тому, хто пішов з нею до сусіда”, - підкреслив Володимир Зеленський.

Український президент зауважив очевидність того, що наявні міжнародні організації та інструменти не можуть впоратися з усіма викликами, тому, на його думку, треба не просто використовувати ті можливості, які вже існують, а й пропонувати нові. "Це буде дієво", - вважає Зеленський.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський розповів про збитки внаслідок війни Росії проти України. Як зазначив очільник країни, зараз можна говорити лише про кількість зруйнованих будинків та інфраструктуру. Втім, вже прораховано близько 60 млрд доларів.

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