Зеленський просить Байдена визнати Росію державою-спонсором тероризму – The Washington Post

Позитивне рішення США може мати низку наслідків.
Президент України Володимир Зеленський звернувся до президента США Джо Байдена з закликом визнати Росію державою-спонсором тероризму. Таке визнання – одна з найпотужніших і далекосяжних санкцій в арсеналі США.
Про це пише The Washington Post.
За інформацією видання, звернення українського президента надійшло під час нещодавньої телефонної розмови з американським колегою. Ця розмова була зосереджена на багатогранній реакції Заходу на вторгнення Росії до України.
У відповідь Байден сказав, що готовий розглянути низку пропозицій для посилення тиску на Москву.
Видання зазначає, що позитивне рішення США може мати низку наслідків, включно з:
- накладенням економічних санкцій на десятки інших країн, які продовжують вести бізнес з Росією,
- замороженнм активів Москви у Штатах, включно з нерухомістю,
- забороною різноманітних експортів товарів подвійного призначення.
У статті зазначається, що пропозиція Зеленського надійшла в той час, коли влада США прагне утримати свою тонку мережу альянсів на тлі зростання цін на енергоносії та інфляцію, що посилюються потужним наборомсанкцій проти РФ.
"Додавання Росії до списку держав-спонсорів тероризму було б варіантом для ядерної економіки", – висловив думку ексчиновник Держдепартаменту та експерт із визначення тероризму Джейсон Блазакіс.
Нагадаємо, 14 квітня Байден підтвердив, що готовий особисто поїхати до України.
Проте вже наступного дня в адміністрації президента США повідомили, що Байден поки не має планів відвідувати Україну.
Читайте також: