Зеленський просить Байдена визнати Росію державою-спонсором тероризму – The Washington Post

Позитивне рішення США може мати низку наслідків.

Президент України Володимир Зеленський звернувся до президента США Джо Байдена з закликом визнати Росію державою-спонсором тероризму. Таке визнання – одна з найпотужніших і далекосяжних санкцій в арсеналі США.

Про це пише The Washington Post.

За інформацією видання, звернення українського президента надійшло під час нещодавньої телефонної розмови з американським колегою. Ця розмова була зосереджена на багатогранній реакції Заходу на вторгнення Росії до України.

У відповідь Байден сказав, що готовий розглянути низку пропозицій для посилення тиску на Москву.

Видання зазначає, що позитивне рішення США може мати низку наслідків, включно з:

накладенням економічних санкцій на десятки інших країн, які продовжують вести бізнес з Росією,

замороженнм активів Москви у Штатах, включно з нерухомістю,

забороною різноманітних експортів товарів подвійного призначення.

У статті зазначається, що пропозиція Зеленського надійшла в той час, коли влада США прагне утримати свою тонку мережу альянсів на тлі зростання цін на енергоносії та інфляцію, що посилюються потужним наборомсанкцій проти РФ.

"Додавання Росії до списку держав-спонсорів тероризму було б варіантом для ядерної економіки", ­– висловив думку ексчиновник Держдепартаменту та експерт із визначення тероризму Джейсон Блазакіс.

Нагадаємо, 14 квітня Байден підтвердив, що готовий особисто поїхати до України.

Проте вже наступного дня в адміністрації президента США повідомили, що Байден поки не має планів відвідувати Україну.

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