Категорія
Політика
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіВипуски ТСНАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаАрхівПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Зеленський просить США дати чітку відповідь "так" чи "ні" щодо ПДЧ в НАТО для України

Зеленський просить США дати чітку відповідь "так" чи "ні" щодо ПДЧ в НАТО для України

Офіс Президента України

Президент України також акцентував на економічній підтримці України.

Президент Зеленський хоче почути чітке "так" або "ні" від президента США Джо Байдена щодо Плану дій членства в НАТО для України.

Про це президент України заявив 14 червня в спільному інтерв'ю з Reuters, Associated Press і Agence France-Presse.

Як пише видання, Зеленський також сказав, що США повинні надати економічну підтримку Україні. Президент України акцентував, що Росія затягує зустріч між ним і президентом Володимиром Путіним без ясної причини.

Зеленський додав, що велика частина російських військ, які були перекинуті навесні в райони, прилеглі до кордонів України, не були виведені.

Нагадаємо, генсек НАТО розповів про терміни вступу до Альянсу нових членів. Столтенберг сказав, що очікує на підтвердження рішень, ухвалених раніше країнами - учасницями НАТО щодо країн-претендентів.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

 