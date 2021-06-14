Зеленський просить США дати чітку відповідь "так" чи "ні" щодо ПДЧ в НАТО для України

Президент України також акцентував на економічній підтримці України.
Президент Зеленський хоче почути чітке "так" або "ні" від президента США Джо Байдена щодо Плану дій членства в НАТО для України.
Про це президент України заявив 14 червня в спільному інтерв'ю з Reuters, Associated Press і Agence France-Presse.
Як пише видання, Зеленський також сказав, що США повинні надати економічну підтримку Україні. Президент України акцентував, що Росія затягує зустріч між ним і президентом Володимиром Путіним без ясної причини.
Зеленський додав, що велика частина російських військ, які були перекинуті навесні в райони, прилеглі до кордонів України, не були виведені.
Нагадаємо, генсек НАТО розповів про терміни вступу до Альянсу нових членів. Столтенберг сказав, що очікує на підтвердження рішень, ухвалених раніше країнами - учасницями НАТО щодо країн-претендентів.
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