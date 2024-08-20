Зеленський просив лідерів ЄС допомогти повернути українських чоловіків додому: деталі від Bloomberg

Президент Володимир Зеленський звертався з проханням до лідерів європейських країн, аби вони допомогли повернути до України чоловіків призовного віку. Втім, українському лідерові відмовили.

Про це йдеться у матеріалі американського Bloomberg.

"Зеленський намагався змусити своїх союзників допомогти повернути до України більше чоловіків боєздатного віку, просячи їх про допомогу на двосторонніх зустрічах. Політики від Польщі до Угорщини заявили, що не відправлятимуть біженців назад, поки триває війна", - пишуть автори статті.

Такі дії Зеленського у Bloomberg пояснюють тим, що президент України хоче підтримати зруйновану війною економіку і протистояти Росії. Втім, зараз Центральна і Східна Європа відчуває нестачу працівників. Зокрема, ні Польща, ні Чехія, не хочуть втрачати українців. Адже в будівельних і транспортних компаніях цих країн українці становлять близько 30% працівників.

"Відверто кажучи, багато чеських компаній залежать від навичок і працьовитості українських біженців. Будівельна галузь, наприклад, повністю зупинилася б без українських робітників", - вважає керівник головної лобістської групи чеської роздрібної торгівлі та готельно-ресторанної індустрії Томаш Проуза.

За даними Агентства ООН, понад 6 млн українців є біженцями за кордоном. Згідно з прогнозом НБУ, ще 400 тис. осіб покинуть країну 2024-го через віялові відключення світла та загрозу російських обстрілів для енергоінфраструктури.

У Bloomberg зазначають, що українські біженці в Польщі здебільшого забезпечують себе самостійною працею - причому 80% їхніх доходів становить зарплата. У Чехії, за даними Мінпраці країни, українські біженці сплатили майже вдвічі більше податків у першому кварталі 2024 року.

Нагадаємо, військовий експерт Ігор Романенко оцінив, скільки ще може тривати війна. Він наголосив, що закінчення війни можливе вже скоро, і додає, що наразі існують три сценарії розвитку подій.

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