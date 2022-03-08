Зеленський просив підтримки у американських євреїв і назвав поведінку РФ нацистською

Президент закликав надати винищувачі із Заходу та закрити повітряну зону над Україною.

Президент України Володимир Зеленський звернувся до американських євреїв з проханням про підтримку.

Про це інформує Reuters.

Глава держави розповів про знищення Росією України. Окупантів РФ він порівняв з нацистською німецькою армією, що марширувала Європою.

"Це просто чиста нацистська поведінка. Я навіть не можу кваліфікувати це по-іншому", — сказав Зеленський на Конференції президентів американських єврейських організацій.

Президент закликав надати винищувачі із Заходу та закрити повітряну зону над Україною. Зеленський назвав список міст і селищ, які, за його словами, були знищені російськими військами, а українці воювали всім, що мали, навіть коли у них не було зброї.

"Вони кидаються під танки — аби ви зрозуміли, що тут відбувається", – сказав український лідер. Він повідомив, що росіяни не відпускають людей з міст, на напали, не дають привозити їжу та воду, а також відключають Інтернет, телебачення та електрику.

За його словами, масштаби російського нападу були такими ж несподіваними і нищівними, як і напади 11 вересня 2001 року для американців.

"Виживання української нації є тим же питанням, що й антисемітизм. Адже йдеться про загрозу знищення мільйонів людей", — підсумував президент.

Зазначимо, що пресслужба президента Зеленського про цю розмову не повідомляла.

Раніше Володимир Зеленський запевнив, що українська армія тримає позиції на фронтах і наносить противнику надзвичайно болісних втрат. Також Зеленський анонсував відбудову українських міст.