"Зеленський просто клюнув на приманку": у Politico назвали, хто хотів перепалки у Білому домі

Водночас експерт із зовнішньої політики вважає, що президент України припустився помилки в тому, що не зосередився виключно на угоді про корисні копалини.

Після перепалки у Білому домі президент України Володимир Зеленський залишив адміністрацію США з порожніми руками, а відносини між обома державами опинилися у руїнах. Тож тепер для усунення частини збитків докладаються серйозні зусилля.

Про це у своїй статті для Politico пише редактор думок Джеймі Деттмер.

Автор публікації звернув увагу, що Зеленський, дотримуючись порад своїх американських друзів, радників та керівника Офісу президента Андрія Єрмака, був обережним із президентом США Дональдом Трампом. Президент України дотримувався рекомендації підігравати американському колезі.

Деттмер зазначив, що було вкрай важливо дотримуватися цієї поради, з огляду на неприязнь між Трампом і Зеленським ще від 2019 року, коли український лідер не погодився з вимогою республіканця провести розслідування щодо сина експрезидента США Джо Байдена.

Стратегія Зеленського полягала у тому, щоб залишатися конструктивним і надати президентові Росії Володимирові Путіну можливість дратувати Трампа своєю непоступливістю та першим сказати "ні".

У статті вказано, що в Києві провину за перепалку в Овальному кабінеті покладають на віцепрезидента США Джей Ді Венса. З такою думкою погоджується експерт із зовнішньої політики від Республіканської партії, який говорив із виданням на умовах анонімності. На думку експерта, Венс хотів зірвати угоду щодо корисних копалин, адже розумів, що "вона посилить проукраїнські настрої в адміністрації" президента США. За словами співрозмовника, Зеленський "просто клюнув на приманку".

Водночас експерт із зовнішньої політики вважає, що президент України припустився помилки в тому, що не зосередився виключно на угоді. Зеленський до приїзду до Білого дому не усвідомив, що угода важлива не через мінерали. "Вона потрібна, щоб дати Трампу політичну перемогу", – пояснив співрозмовник видання.

Тепер після інциденту в Овальному кабінеті докладаються значні зусилля, щоб спробувати виправити частину шкоди та організувати телефонну розмову між Зеленським і Трампом, аби врятувати відносини.

На телефонній розмові між президентами наполягають і європейські лідери, які намагаються це організувати. Передбачається, що під час діалогу Зеленський висловить жаль з приводу того, як розгорнулася зустріч, але не вибачиться.

Велике питання в тому, чи є збиток непоправним. Дехто з українського боку покладає надії на подальшу реакцію Трампа, коли він прямував на свій курорт до Флориди.

"У нього не було піни з рота. І деякі люди в адміністрації вказували мені на це. Здається, Трамп відчуває, що Зеленський перебуває у несприятливому психологічному стані через стрес останніх трьох років", – сказав експерт із зовнішньої політики Республіканської партії.

"Однак я можу вам це сказати, що без угоди про корисні копалини Трамп у жодному разі не піде або не зможе піти до Конгресу, щоб попросити більше грошей для України. Ось у чому справа. А без цього ймовірність дорівнює нулю", – зауважив експерт.

До слова, майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц висловив думку, що конфлікт між Зеленським та Трампом у Білому домі був "спровокованою ескалацією" з американського боку.