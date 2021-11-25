Зеленський проведе пресмарафон в піцерії — ЗМІ “розсекретили” локацію

Заклад громадського харчування розташований у будівлі колишньої автостанції "Поділ".

Запланований на п'ятницю, 26 листопада, пресмарафон президента України Володимира Зеленського відбудеться у столичній піцерії "Автостанція" на Подолі. Спілкування глави держави з журналістами буде присвячене реформам, ситуації на Донбасі, енергетичній безпеці, тарифам, економіці та боротьбі з коронавірусом.

Як повідомляють у Telegram-каналі “Страна”, у піцерії підтвердили цю інформацію і розповіли, що про місце проведення заходу за участю президента вони дізналися тільки сьогодні.

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Цього ж дня у піцерії були помічені представники Офісу президента, які займаються організацією пресмарафону, серед яких була керівниця директорату з питань інформаційної політики Ірина Побєдоносцева. У розмовах між собою працівники президентської адміністрації висловлювали побоювання через труднощі з організацією безпеки проведення пресконференції, оскільки заклад розташований в старій будівлі автостанції.

Фото: Telegram / PavlovskyNews

Приміщення цього закладу складається з двох відносно невеликих кімнат, в яких потрібно буде розмістити 30 представників медіа.

За даними сайту The Village Україна, у цій піцерії можна придбати "Маргариту з фермерською моцарелою" за 125 грн, пасту "Карбонара" за 195 грн, фокачу "Томатну з базиліком" за 95 грн.

Нагадаємо, раніше Зеленський уже проводив пресмарафон у закладі громадського харчування - 10 жовтня 2019 року у Kyiv Food Market.

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