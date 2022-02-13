Зеленський проведеде розмову із Байденом через російську агресію

Телефонні переговори відбудуться в неділю.

У неділю, 13 лютого, президент України Володимир Зеленський проведе телефонні переговори із президентом США Джо Байденом. Головна тема - ймовірне російське військове вторгнення до України.

"У найближчі години президент Володимир Зеленський обговорить безпекову ситуацію та поточні дипломатичні зусилля з деескалації із президентом США Джо Байденом", - повідомив речник глави держави Сергій Нікіфоров.

Нагадаємо, що низка західних ЗМІ повідомляють із посиланням на джерела в спецслужбах та дипломатичних установах інших країн, що Росія ніби планує військове вторгнення до України вже наступного тижня.

Також читайте Дипломатичне стримування російської агресії: Кулеба розповів про телефонні переговори та візити до Києва

Щодня відбуваються десятки дипломатичних перемовин між лідерами країн щодо російської агресії.

Зазначимо, президент Франції Еммануель Макрон 12 лютого поговорив телефоном з президентом Росії Володимиром Путіним. Розмова тривала понад півтори години. Зазначається, що основна тема переговорів - це напруженість навколо України. Після того Макрон переговорив із Зеленським, а також канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

Президент США Джо Байден 12 лютого також поговорив телефоном з Володимиром Путіним. Розмова тривала понад одну годину. Головна тема - напруженість біля кордонів України та нарощування військ Російської Федерації.

Загроза вторгнення Росії: навіщо "зливають" дані розвідки і як їх оцінюють у світі

Читайте також: