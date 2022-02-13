Зеленський проведеде розмову із Байденом через російську агресію

Телефонні переговори відбудуться в неділю.
У неділю, 13 лютого, президент України Володимир Зеленський проведе телефонні переговори із президентом США Джо Байденом. Головна тема - ймовірне російське військове вторгнення до України.
"У найближчі години президент Володимир Зеленський обговорить безпекову ситуацію та поточні дипломатичні зусилля з деескалації із президентом США Джо Байденом", - повідомив речник глави держави Сергій Нікіфоров.
Нагадаємо, що низка західних ЗМІ повідомляють із посиланням на джерела в спецслужбах та дипломатичних установах інших країн, що Росія ніби планує військове вторгнення до України вже наступного тижня.
Щодня відбуваються десятки дипломатичних перемовин між лідерами країн щодо російської агресії.
Зазначимо, президент Франції Еммануель Макрон 12 лютого поговорив телефоном з президентом Росії Володимиром Путіним. Розмова тривала понад півтори години. Зазначається, що основна тема переговорів - це напруженість навколо України. Після того Макрон переговорив із Зеленським, а також канцлером Німеччини Олафом Шольцем.
Президент США Джо Байден 12 лютого також поговорив телефоном з Володимиром Путіним. Розмова тривала понад одну годину. Головна тема - напруженість біля кордонів України та нарощування військ Російської Федерації.
Читайте також:
- "Будуть дуже болючі санкції": Кулеба назвав три елементи стримування російської агресії проти України
- "Готові зустріти ворогів зі Стінгерами, Джавелінами та NLAW. Welcome to hell!": звернення військового керівництва
-
Туреччина про вторгнення РФ в Україну "наступного тижня": наші джерела це заперечують