Зеленський провів екстрену розмову з прем’єром Ізраїлю: що обговорили

Окрім Зеленського прем'єр-міністр Ізраїлю провів переговори з канцлером Німеччини, прем'єркою Італії та прем'єр-міністром Британії.

Президент Володимир Зеленський провів екстрену телефонну розмову з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу на тлі загострення ситуації на Близькому Сході.

Про це передає Офіс президента

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Нетаньягу розповів Зеленському про ситуацію в Ізраїлі та дії збройних сил і органів правопорядку з відбиття нападу бойовиків.

"Володимир Зеленський висловив солідарність України з Ізраїлем, який потерпає від зухвалого масштабного нападу, та співчуття у звʼязку численними жертвами. Він відзначив співпрацю між ізраїльською поліцією та українськими дипломатами в питанні безпеки та захисту громадян України в Ізраїлі", – йдеться в повідомленні.

Окремо лідери країн обговорили вплив нападу на Ізраїль на безпекову ситуацію в регіоні та за його межами.

Як передає пресслужба Нетаньягу, окрім Зеленського прем'єр-міністр Ізраїлю провів переговори з канцлером Німеччини Олафом Шольцем, прем'єр-міністром Італії Джорджією Мелоні та прем'єр-міністром Британії Ріші Сунаком.

Також на вечір запланована розмова Нетаньягу з президентом США Джо Байденом.

Нагадаємо, 7 жовтня ХАМАС здійснив масовану ракетну атаку та наземне вторгнення до Ізраїлю. За останніми даними, за два дні конфлікту загинуло вже понад 600 людей.

Сьогодні, 8 жовтня, вперше за 50 років Ізраїль офіційно оголосив стан війни.

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