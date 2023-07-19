Зеленський провів нараду після нічної атаки по Україні: кому і які доручення дав президент

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що на ранковій селекторній нараді 19 липня заслухав інформацію про нічні російські удари по Одещині, Житомирщині та інших регіонах.

Про це глава держави написав у Мережі.

Зеленський уточнив, що на ранковій нараді віцепрем’єр Олександр Кубраков і голова МВС Ігор Клименко поінформували про наслідки нічних атак по Україні. Також були доповіді від головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та командувача ВПС Миколи Олещука.

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"Російські терористи абсолютно свідомо цілили в інфраструктуру зернової угоди, і кожна російська ракета – це удар не лише по Україні, а й по всіх у світі, хто прагне нормального й безпечного життя", – наголосив український президент.

Він зазначив, до дав доручення військовим посилити захист людей і портової інфраструктури. Водночас МЗС доручено активізувати контакти з партнерами для збільшення тиску на Росію та продовження нормального експорту українського зерна.

Що відомо про нічні атаки по Україні

Російські окупанти атакували Україну вночі 19 липня десятками різних видів крилатих ракет і дронами-камікадзе Shahed-136. Сили ППО збили 37 ворожих повітряних цілей.

Найбільшого ураження зазнали Одеса та область – загарбники запустили по регіону безпілотники та ракети Х-59, Х-22, "Онікс" і "Калібр". Уламки однієї зі збитих ракет впали в одному з кварталів Одеси та утворили велику вирву, пошкоджені будинки, є постраждалі. Є влучання в зерновий та олійний термінали. В Одеському районі – влучання у промисловий об'єкт, пошкоджені склади з тютюном і феєрверками.

Внаслідок атаки дронами по Житомирщині був пошкоджений інфраструктурний об'єкт і приватні домогосподарства.

Окрім того, росіяни атакували ракетами та дронами Кропивницький, Херсон, Полтавщину, Сумщину, Миколаївщину.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "Росія запустила всі види ракет, що мала! Підступна нічна атака з моря"

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