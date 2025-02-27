Зеленський провів переговори з лідером Ірландії: про що домовились

Крім кроків щодо закінчення війни лідери держав обговорили участь Ірландії в коаліції з розмінування та тренувальних місіях ЄС.

Президент України Володимир Зеленський в четвер, 27 лютого, зустрівся в Ірландії з премʼєр-міністром країни Міхолом Мартіном. Зустріч була присвячена обговоренню кроків для закінчення війни гарантованим миром для України та всієї Європи.

Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

"Україна цінує допомогу та підтримку з боку ірландського народу та уряду, усе те, що було надано нам для посилення захисту від російського терору", – зазначив президент.

Він також додав, що під час зустрічі обговорювали важливість єдності України, Європи, США – "всіх, кому важливий спокій у міжнародному порядку на цьому шляху". Також увага була приділена гарантіям безпеки та співпраці на шляху України до ЄС.

"Вдячні Ірландії за підтримку нас на всіх цих треках. Окремо поспілкувалися про участь Ірландії в коаліції з розмінування та тренувальних місіях ЄС, нелетальну безпекову підтримку, яка допоможе захищати життя. А також – про нашу гуманітарну програму Food from Ukraine і те, як Ірландія може долучитися", – підкреслив президент.

Нагадаємо, в МЗС України завили, що у публічному просторі немає підтверджень, що на порядку денному на переговорах Росії та США у Стамбулі було питання України.

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