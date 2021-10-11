Зеленський провів переговори з Меркель і Макроном: про що домовлялися

Зеленський провів переговори з Меркель і Макроном: про що домовлялися

Лідери держав обговорили ситуацію на Донбасі і підготовку Нормандського саміту.

Президент Володимир Зеленський провів переговори з очільником Франції Еммануелем Макроном та канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель. Розмова відбулася у форматі відеодзвінка.

Про це інформує пресслужба ОП.

Сторони обговорили питання мирного врегулювання на Донбасі, а також підготовку до проведення чергового саміту "Нормандської четвірки". Лідери країн наголосили, що очікують від саміту конструктиву та досягнення домовленостей, які зможуть забезпечити встановлення миру на сході України.

Зеленський розповів співрозмовникам про ситуацію на Донбасі та зусилля, які докладає українська сторона для досягнення миру.

Провів важливу розмову з #AngelaMerkel та @EmmanuelMacron щодо активізації переговорів для закінчення війни на #Донбасі та підготовки саміту #N4. , і виступають за досягнення домовленостей стосовно узгоджених послідовних кроків, які зможуть забезпечити встановлення миру. pic.twitter.com/a91mMGG1kw — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 11, 2021

Своєю чергою, Меркель та Макрон привітали дії української сторони, спрямовані на врегулювання конфлікту. Вони запевнили, що й надалі докладатимуть усіх необхідних зусиль для мирного врегулювання на Донбасі.

"Учасники зустрічі відзначили важливість дотримання сторонами зобов’язань, узятих на себе в Парижі у грудні 2019 року, та погодилися з необхідністю детального обговорення стану їхнього виконання під час наступного саміту "Нормандської четвірки", — йдеться в повідомленні.

Меркель та Макрон пообіцяли порушити ці питання під час своєї розмови з Путіним.

Нагадаємо, що заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв відзначився низкою істеричних провокаційних заяв на адресу України та керівництва держави.

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