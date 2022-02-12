Зеленський провів переговори з Трюдо: Канада надала фінансовий пакет Україні

Раніше президент говорив з Макроном.

Президент України Володимир Зеленський 12 лютого провів переговори з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.

Інформація по це з'явилася на сторінці глави держави у Тwitter.

Зокрема, під час розмови говорили про ситуацію навколо України.

"Мав важливу розмову з моїм другом Джастіном Трюдо про дипломатичні зусилля наших союзників щодо деескалації. Вітаю рішення Канади надати значний фінансовий пакет для зміцнення України. Ще один потужний сигнал, що Україна і Канада разом", - йдеться у дописі Зеленського.

До слова, сьогодні президент також мав переговори з французьким колегою Еммануелем Макроном. Зокрема, говорили про безпекову ситуацію та шляхи активізації мирного процесу в межах "нормандського формату" і ТКГ.

Нагадаємо:

Президент Франції Еммануель Макрон 12 лютого поговорив телефоном з Володимиром Путіним. Розмова тривала 1,4 год. Зазначається, що основна тема переговорів - це напруженість навколо України.

Президент США Джо Байден 12 лютого також поговорив телефоном з Володимиром Путіним. Розмова тривала понад одну годину Головна тема - напруженість біля кордонів України та нарощування військ Російської Федерації.

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