Зеленський провів переговори з Туском: основні 5 пунктів

Зеленський зауважив, що завдяки підтримці України обов’язково вистоїть свобода Польщі.
Президент Володимир Зеленський провів зустріч із прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском, який прибув до України з робочим візитом.
Це перший візит Дональда Туска на посаді голови уряду до держави поза межами Євросоюзу.
Зеленський виділив 5 основних пунктів переговорів:
- Перше – оборонна підтримка.
Зеленський подякував за новий польський оборонний пакет. Сторони обговорили можливості щодо спільного майбутнього виробництва зброї
- Друге – безпекові гарантії.
Сторони обговорили приєднання Польщі до декларації "Групи семи". Польща висловила готовність розпочати роботу щодо двосторонньої угоди між нашими державами.
- Третє – ситуація на кордоні.
"У час, коли ми захищаємо не лише власну незалежність, але й свободу інших народів Європи, зокрема польського народу, солідарність з Україною не має руйнуватися через жодні перешкоди", – зазначив Зеленський.
- Четверте – співпраця в енергетиці.
- Пʼяте – рух України до Європейського Союзу.
"Я вдячний за готовність пана прем’єр-міністра підтримати Україну його досвідом, і, напевно, було б варто сформувати спеціальну консультаційну групу між нашими державами, між нашими урядами, щоб підтримати Україну на шляху в Євросоюз. Впевнений: будемо разом у Євросоюзі. Будемо разом у НАТО", – сказав президент.
Крім того, Володимир Зеленський запросив польський бізнес узяти участь у відновленні країни після бойових дій.
Дональд Туск зі свого боку зауважив, що в Польщі всі політичні сили розділяють переконання, що Україну потрібно підтримати всіма доступними засобами в боротьбі з російською агресією.
Нагадаємо, що сьогодні, 21 січня, вперше після призначення на посаду прибув прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск прибув із візитом до Києва.
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