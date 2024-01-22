Зеленський провів переговори з Туском: основні 5 пунктів

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском, який прибув до України з робочим візитом.

Це перший візит Дональда Туска на посаді голови уряду до держави поза межами Євросоюзу.

Зеленський виділив 5 основних пунктів переговорів:

Перше – оборонна підтримка.

Зеленський подякував за новий польський оборонний пакет. Сторони обговорили можливості щодо спільного майбутнього виробництва зброї

Друге – безпекові гарантії.

Сторони обговорили приєднання Польщі до декларації "Групи семи". Польща висловила готовність розпочати роботу щодо двосторонньої угоди між нашими державами.

Третє – ситуація на кордоні.

"У час, коли ми захищаємо не лише власну незалежність, але й свободу інших народів Європи, зокрема польського народу, солідарність з Україною не має руйнуватися через жодні перешкоди", – зазначив Зеленський.

Четверте – співпраця в енергетиці.

Пʼяте – рух України до Європейського Союзу.

"Я вдячний за готовність пана прем’єр-міністра підтримати Україну його досвідом, і, напевно, було б варто сформувати спеціальну консультаційну групу між нашими державами, між нашими урядами, щоб підтримати Україну на шляху в Євросоюз. Впевнений: будемо разом у Євросоюзі. Будемо разом у НАТО", – сказав президент.

Крім того, Володимир Зеленський запросив польський бізнес узяти участь у відновленні країни після бойових дій.

Дональд Туск зі свого боку зауважив, що в Польщі всі політичні сили розділяють переконання, що Україну потрібно підтримати всіма доступними засобами в боротьбі з російською агресією.

Нагадаємо, що сьогодні, 21 січня, вперше після призначення на посаду прибув прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск прибув із візитом до Києва.

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