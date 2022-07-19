Зеленський провів перемовини з лідерами Польщі, Італії та Кот-д'Івуару: про що говорили

Лідери держав обговорювали ситуацію на передовій, протидію російській агресії, захист спільних європейських цінностей та протидію продовольчій кризі.
Президент України Володимир Зеленський провів перемовини з лідерами Польщі, Італії та Кот-д'Івуару.
Про це Зеленський повідомив у вечірньому зверненні 19 липня і розказав, про що говорили.
"Провів сьогодні телефонні переговори з трьома лідерами. Поінформував президента Польщі Анджея Дуду про ситуацію на передовій, обговорили з ним подальші кроки в протидії російській агресії. Говорив з прем'єр-міністром Італії Маріо Драгі. Подякував йому за чесну і принципову позицію на захист наших спільних європейських цінностей. Ввечері говорив також з президентом Кот-д'Івуару. Поінформував його про наші зусилля в протидії продовольчій кризі, яку створила Росія і яка загрожує світу масштабним голодом", - сказав президент.
Нагадаємо, у Росії вкотре заговорили про відновлення переговорів з Україною. Проте посадовці держави-агресорки погрожують, мовляв "на цей раз їхня позиція буде жорсткішою".
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