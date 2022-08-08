Зеленський провів перші в історії відносин переговори з президентом Ботсвани: про що говорили

Президент Володимир Зеленський провів першу в історії двосторонніх відносин розмову з президентом Ботсвани Мокгвітсі Масісі.

Про це Зеленський повідомив у Тwitter.

Президент України подякував очільнику Ботсвани за засудження дій Росії, підтримку в ООН та на інших майданчиках. Також він закликав свого африканського колегу приєднатися до обмежувальних заходів проти країни-агресорки.

Зеленський запевнив, що Україна залишатиметься надійним експортером продовольства.

Для довідки

Ботсвана - держава у південній частині Африки. Уряд Ботсвани офіційно визнав незалежність України 11 лютого 1992 року. Дипломатичних і консульських представництв в Україні не створено. Справами України в Ботсвані займається українське посольство в Південно-Африканській Республіці.

Раніше Володимир Зеленський попередив Європу про загрозу через Запорізьку АЕС.

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