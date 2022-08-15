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Зеленський провів перші в історії відносин перемовини з президентом Нігеру

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Зеленський провів перші в історії відносин перемовини з президентом Нігеру

Фото: Офіс президента України

Володимир Зеленський запевнив, що Україна залишатиметься гарантом продовольчої безпеки.

Президент України Володимир Зеленський провів перші в історії відносин перемовини з президентом Нігеру Мохамедом Базумом щодо двосторонньої співпраці, участі у міжнародних проєктах та постачання Україною зерна.  

Про це глава держави повідомив у Twitter.

"Провів перші в історії відносин перемовини з президентом Нігеру Мохамедом Базумом. Подякував за підтримку України в ООН, домовилися про розвиток двосторонньої співпраці та координацію участі в міжнародних проєктах. Запевнив, що Україна залишатиметься гарантом продовольчої безпеки", - йдеться у дописі.

Нагадаємо, Зеленський звільнив очільників СБУ в трьох областях та столиці.

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