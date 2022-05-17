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Зеленський провів "продуктивні перемовини" з Шольцом: про що говорили

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Зеленський провів "продуктивні перемовини" з Шольцом: про що говорили

Фото: Associated Press

Президент України Володимир Зеленський 17 травня поговорив телефоном з канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

Під час розмови йшлося про ситуацію на фронті, продовження тиску на РФ, посилення санкцій та перспективи досягнення миру.

Про це Зеленський повідомив у своєму Твіттері.

"Провів продуктивні перемовини з Олафом Шольцом. Обговорили ситуацію на фронті, продовження тиску на РФ, посилення санкцій, перспективи досягнення миру. Цінуємо підтримку Німеччини, зокрема оборонну. Розраховуємо на подальше сприяння Німеччини на шляху України до повноправного членства в ЄС", - написав Зеленський.

Нагадаємо, у Німеччині розпочались тренування українських військових, де вони опановують використання самохідних артилерійських установок 155-го калібру. Це буде перше важке озброєння від Берліна, яке отримає Україна.

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