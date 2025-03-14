Зеленський провів розмову із держсекретарем Ватикану: про що говорили

Говорили про українських полонених та режим тиші.
Президент України Володимир Зеленський провів розмову з Державним секретарем Святого престолу кардиналом Пʼєтро Пароліном.
Про це Зеленський повідомив у соцмережах.
"Побажав одужання Папі Римському Франциску та подякував за молитви й моральну підтримку наших людей, а також за сприяння в поверненні додому українських дітей, яких депортувала Росія. Святий престол отримав список українців та українок, яких утримують у російських тюрмах і таборах. Розраховуємо на підтримку для їхнього звільнення", – розповів він.
За словами президента, саме обмін полоненими та безумовний 30-денний режим тиші – це ті перші швидкі кроки, які можуть значно наблизити всіх нас до справедливого й тривалого миру. Україна готова їх зробити, бо український народ більше за всіх хоче миру. Зараз же світ бачить, як Росія спеціально висуває умови, які все лише ускладнюють і затягують, бо саме Росія є єдиним субʼєктом, який хоче, щоб війна не закінчувалась, а дипломатія зламалась.
"Голос Святого престолу дуже важливий на шляху до миру. Дякую за готовність докласти зусиль заради нашої спільної мети. Дякую за молитви за Україну та мир", – підсумував Володимир Зеленський.
Нагадаємо, у Франциска стався бронхоспазм, який ускладнив дихання. Лікарі розпочали неінвазивну вентиляцію легень під час госпіталізації. Повідомляли, що стан Папи Римського є критичним.
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