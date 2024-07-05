Зеленський провів розмову з новим британським прем’єром: обговорили безпрецедентну угоду

Український президент висловив вдячність Кіру Стармеру за запевнення, що підтримка України з боку Великої Британії залишатиметься незмінно принциповою.

У п’ятницю, 5 липня, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із сером Кіром Стармером, якого цього дня було офіційно призначено новим прем’єр-міністром Великої Британії.

Про це український лідер повідомив у своєму Telegram-каналі.

Президент України привітав лідера британських лейбористів з перемогою на виборах і побажав успішно реалізувати очікування, які британський народ пов’язує з новим урядом.

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Також він висловив вдячність Кіру Стармеру за запевнення, що підтримка України з боку Великої Британії залишатиметься незмінно принциповою.

“Ми скоординували позиції перед самітом НАТО у Вашингтоні й іншими міжнародними заходами та обговорили продовження двосторонньої співпраці, зокрема підготовку безпрецедентної 100-річної угоди між Україною та Великою Британією”, - написав президент.

Нагадаємо, після переконливої перемоги на дострокових парламентських виборах, які відбулися у Британії 4 липня, лідер Лейбористської партії Кір Стармер офіційно став прем'єр-міністром країни.

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