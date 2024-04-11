Зеленський провів розмову з новим премʼєром Ірландії

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з новообраним прем’єр-міністром Ірландії Саймоном Гаррісом, під час якої сторони обговорили можливе підписання безпекової угоди.

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Про це голова держави повідомив у своєму телеграм-каналі.

"Під час розмови із Саймоном Гаррісом привітав його з обранням на посаду Прем’єр-міністра та подякував Ірландії за незмінну підтримку України", - написав Зеленський.

Президент заявив, що участь Ірландії в імплементації нашої Формули миру та запросив Прем’єр-міністра відвідати Глобальний саміт миру, який відбудеться незабаром.

"Також наголосив на необхідності почати двосторонні переговори щодо українсько-ірландської угоди про безпеку в межах Вільнюської декларації "Великої сімки", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила, що наразі немає дипломатичних засобів, які б змусили президента-диктатора Росії Володимира Путіна припинити війну проти України.

Крім того, ми раніше інформували, що Болгарія схвалила фінансову допомогу Україні, щойно до влади став новий міністр оборони країни.

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