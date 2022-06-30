Зеленський провів розмову зі Штайнмаєром: серед тем – нарощування оборонної підтримки

Президент Володимир Зеленський 30 червня обговорив по телефону із федеральним президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром нарощування оборонної підтримки України.

Зеленський сказав, що Україна цінує солідарність німецького народу на її шляху до ЄС і підтримку в протидії агресії.

Про це глава держави написав у Мережі.

"У розвиток активного діалогу з Німеччиною провів перемовини з Франком-Вальтером Штайнмаєром. Обговорили нарощування оборонної підтримки. Цінуємо солідарність народу на нашому шляху до ЄС і підтримку в протидії агресії. Подякував за співчуття у зв'язку з нелюдською атакою на Кременчук", – йдеться у повідомленні українського президента.

Нагадаємо, на саміті НАТО 30 червня президент США Джо Байден анонсував надання Україні нової військової допомоги на 800 млн дол. До цього пакета увійдуть сучасні системи ППО, HIMARS та боєприпаси до них.

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