Зеленський провів телефонну розмову з головою Венеціанської комісії: про що говорили

Зеленський провів телефонну розмову з головою Венеціанської комісії: про що говорили

Вони констатували єдність підходів щодо необхідності розбудови в Україні верховенства права, демократії та реалізації судової реформи.

За ініціативою голови Європейської комісії "За демократію через право" (Венеціанська комісія) Джанні Букіккіо відбулася його телефонна розмова з президентом України Володимиром Зеленським.

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Про це повідомляє Офіс глави держави.

На початку розмови голова Венеціанської комісії висловив жаль і співчуття Зеленському у зв'язку із замахом на першого помічника президента України Сергія Шефіра.

"Дякую вам за підтримку та солідарність у боротьбі з олігархічною системою. Ми з командою й надалі продовжуватимемо курс на системну трансформацію у державі", – наголосив Володимир Зеленський.

Джанні Букіккіо відзначив ухвалення у Верховній Раді України ініційованого президентом закону про олігархів. Голова Венеціанської комісії також звернувся з проханням надати комісії проголосований текст закону в редакції, підписаній главою держави, для розгляду та підготовки відповідного висновку.

Президент наголосив, що його підходи в питанні трансформації системи правосуддя є чіткими й однозначними – "ні кроку назад у судовій реформі". "Треба діяти швидко й рішуче, оскільки народ України чекав на ці зміни 30 років", - наголосив Зеленський.

Зазначається, що відбувся конструктивний обмін думками щодо проєктів законів України, які перебувають на розгляді Верховної Ради та спрямовані на вдосконалення конституційної процедури, порядку призначення суддів Конституційного Суду, а також стосовно відбору суддів до КСУ.

Окремо співрозмовники обговорили перебіг формування Етичної ради, яка перевірятиме на доброчесність кандидатів на посади членів Вищої ради правосуддя. Президент України та голова Венеціанської комісії підкреслили, що цей процес має завершитися якомога швидше, а всі наявні наразі перешкоди – усунуті.

Нагадаємо, 23 вересня Верховна Рада ухвалила президентський закон про олігархів - "Про запобігання загроз національній безпеці, пов'язаних з надмірним впливом осіб, які мають значну економічну і політичну вагу в суспільному житті (олігархів)"(№5599). Закон набирає чинності від дня, наступного за днем його опублікування, і вводиться в дію через 6 місяців з дня набрання ним чинності та втрачає силу через 10 років від дня введення його в дію.

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