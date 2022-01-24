Зеленський провів телефонну розмову з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем: про що домовились

Зеленський провів телефонну розмову з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем: про що домовились

Лідери, зокрема, домовились найближчим часом визначити дату 24-го саміту Україна–ЄС.

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем щодо координації міжнародних політико-дипломатичних зусиль з метою деескалації безпекової ситуації навколо нашої держави.

Про це повідомляє пресслужба президента.

Як зазначається, Зеленський та Мішель обговорили підготовку Європейським Союзом вже на нинішньому етапі широкого пакету превентивних економічних, політичних та безпекових санкцій, які змогли б стримати потенційну подальшу ескалацію з боку Росії.

Лідери скоординували позиції щодо подальшого діалогу між Україною та Європейським Союзом на 2022 рік. Зокрема, найближчим часом буде визначено дату 24-го саміту Україна–ЄС.

Крім того, вже в середині цього року за участю керівництва Єврокомісії, міжнародних партнерів, а також європейського та міжнародного бізнесу в Києві відбудеться енергетичний бізнес-форум з метою спільного обговорення ризиків для енергетичної безпеки всієї Європи.

Як повідомляється, президент України наголосив на необхідності забезпечення стабільного розвитку вітчизняної економіки в умовах нинішньої безпекової ситуації. Зокрема, Зеленський подякував Євросоюзу за своєчасне рішення щодо виділення 1,2 млрд євро фінансової допомоги Україні, а аткож за те, що дипломати ЄС залишаються в Києві.

"Вдячний вам, пане Президенте Європейської ради, та лідерам країн ЄС, чиї дипломати залишаються в нашій державі та підтримують нас, виконуючи свою роботу", – сказав Зеленський.

Нагадаємо, до України прибула друга частина військової допомоги Сполучених Штатів - це 80 тонн зброї. Президент Джо Байден, як пише американська преса, також міркує над розміщення кількох тисяч американських військових, кораблів та авіації у країнах Балтії і Східної Європи. На тлі загрози війни США, Британія, Німеччина та Австралія починає евакуацію співробітників своїх посольтсв у Києві.

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