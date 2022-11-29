Зеленський провів телефонну розмову з Шольцем: про що спілкувалися

Зокрема, лідери двох держав, говорили про формулу миру та захист України від ракетного терору РФ.

Президент України Володимир Зеленський 29 листопада поспілкувався телефоном з канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

Про це глава держави повідомив у своєму офіційному телеграм-каналі.

"Провів телефонну розмову із Федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Подякував за підтримку ініціативи #GrainfromUkraine. Також обговорили реалізацію української формули миру та співпрацю задля захисту України від російського ракетного терору", - зазначив Зеленський.

Також читайте Нова українська ініціатива Grain from Ukraine вже акумулювала 180 млн доларів - Зеленський

Нагадаємо, що ініціатива Grain from Ukraine ("Зерно з України") - це програма, започаткована Зеленським 26 листопада, коли в Україні вшановують пам'ять про жертв голодоморів, передбачає забезпечення зерном не менше ніж 5 мільйонів людей до кінця весни 2023 року. У рамках цієї ініціативи Україна готує до відправлення за кордон до 60 кораблів.

28 листопада, президент України заявив, що обсяг акумульованих коштів для української ініціативи Grain from Ukraine вже становить понад 180 мільйонів доларів. За його словами, це вже одна з історично найбільших українських гуманітарних ініціатив і згодом стане ще більшою.

Читайте також: