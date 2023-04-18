Зеленський провів телефону розмову зі спікером Конгресі США Кевіном Маккарті

Кевін Маккарті раніше виступав проти "відкритого чеку" для військової допомоги України.

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі спікером Палати представників Конгресу США Кевіном Маккарті.

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Про це президент повідомив на своїй сторінці у Telegram.

Під час розмови український президент подякував Кевіну Маккарті за двопартійну підтримку України з боку Конгресу США.

"Розповів про перебіг бойових дій і про нагальні оборонні потреби України в бронетехніці, далекобійній зброї та артилерії, ППО та авіації. Запевнив, що Україна готова звітувати про кожен долар американської допомоги", - йдеться у повідомленні.

Також президент обговорив з Маккарті необхідність посилення санкційного тиску на Росію, зниження цінової стелі на російські нафту та газ.

Зеленський додав, що запросив лідера республіканської більшості у Конгресі відвідати Україну.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що до України вже прибула частина західних бойових машин піхоти M2 Bradley, які були обіцяні ЗСУ Сполученими Штатами.

Крім того, ми раніше інформували, що німецьке керівництво повідомило, що передало Україні зенітно-ракетний комплекс Patriot та снаряди до нього.

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