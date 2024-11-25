Зеленський провів важливу Ставку щодо енергетики: про що на ній йшлося

Президент України Володимир Зеленський провів засідання ставки Верховного головнокомандувача.

Про це він це повідомила пресслужба голови держави.

"Були доповіді Міненерго, «Нафтогазу» та всіх ключових учасників галузі. Говорили про хід відновлення після російського обстрілу 17 листопада та подальший захист усіх критичних об’єктів", - розповів він.

За його словами, газова інфраструктура та генерація: атомна, гідро-, теплова тощо. Також про наше партнерство з європейськими країнами, щоб збільшити можливості для імпорту електроенергії, зокрема, для бізнесу.

"Була доповідь Повітряних сил щодо прикриття об’єктів критичної інфраструктури з неба. Ми беремо найефективніший досвід ешелонування засобів ППО та поширюємо його на інші регіони. Окрім енергетики, заслухали доповідь Міноборони щодо контрактування та авансування для українських виробників зброї, снарядів, ракет, дронів, підсумки за 2024 рік та планування на 2025-й", - розповів він.

Нагадаємо, 25 листопада в Україні будуть діяти графіки відключень світла з 14:00 до 20:00, при цьому обмеження стосуватимуться лише однієї черги одночасно. Енергетики попереджають про можливі зміни та рекомендують слідкувати за оновленнями на офіційних сайтах обленерго.

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