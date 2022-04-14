Зеленський провів з Макроном розмову про російські воєнні злочини і не тільки

Президенти також обговорили переговорний процес між Україною та Росією.
Президент України Володимир Зеленський провів 14 квітня телефонну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном, зокрема обговорили розслідування російських воєнних злочинів.
Про це український президент написав у Мережі.
"Провів перемовини з Президентом Франції Еммануелем Макроном. Обговорили розслідування російських злочинів, опір українського народу загарбнику. Цінуємо вагому підтримку Франції. Також обговорили переговорний процес. Прагнемо миру в Україні, у Європі!" – йдеться у повідомленні Зеленського.
Нагадаємо, напередодні Макрон заявив, що не називатиме звірства російських окупантів в Україні геноцидом, проте визнав, що Росія коїть безпрецедентні в Європі воєнні злочини. Президент Франції також назвав українців та росіян братніми народами.
Наступного дня президент Франції пояснив, що відмовився використовувати слово "геноцид", бо "словесна ескалація" не допоможе.
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