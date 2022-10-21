Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача: що обговорили 21 жовтня

Залужний та Буданов поінформували про ймовірні дії окупантів найближчим часом.

Президент України Володимир Зеленський провів 22 жовтня чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача, на якому обговорили ситуацію на фронті та деокупацію територій.

Про це повідомила пресслужба глави держави.

Так, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний і очільник ГУР Міноборони Кирило Буданов доповіли про оперативну обстановку на головних напрямках фронту. Поінформували і про основні місця скупчення сил і засобів російських військ, а також про їхні вірогідні дії в найближчий період.

На засіданні були скоординовані подальші кроки щодо захисту та деокупації українських територій.

Окремо учасники засідання зупинилися на заходах з організації ефективної системи ППО України та прикриття стратегічно важливих об’єктів.

Також на засіданні обговорили питання відновлення озброєння, військової техніки та засобів ППО з урахуванням потреб українських військ. Розглянули і питання забезпечення армії боєприпасами та їхнього розподілу по угрупованнях військ.

Що кажуть про війну Залужний і Буданов

Залужний 20 жовтня звернувся до українців та запевнив, що система ППО і ПРО ефективно працює в Україні завдяки професіоналізму захисників та військовій допомозі від партнерів. Головнокомандувач закликав зберігати спокій та віру в ЗСУ.

Водночас Буданов напередодні заявив – те, що зараз відбувається військова активізація в Білорусі, є просто картинкою та залякуванням України.

Окрім того, за прогнозами очільника розвідки, війна в Україні має завершитися наприкінці весни 2023 року виходом ЗСУ на кордони 1991 року.

Важкі бої на фронті

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